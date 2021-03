Riforma pensioni: rispunta Quota 92, ma come sarebbe? (Di domenica 7 marzo 2021) Il post Quota 100 è il rebus a cui è chiamato a rispondere il governo di Mario Draghi. Tutt'altro che facile la soluzione, dal momento che il governo Draghi non pare intenzionato a prorogare la Riforma che fu la Lega a volere fortemente, nonostante anche la Lega sia in maggioranza. E allora bisogna trovare la soluzione con nuove misure che blocchino il pericolo dello scalone di 5 anni che si verrà a creare. Nuove misure che devono sposarsi bene pure con i diktat di Bruxelles e con le regole da seguire per non rischiare di perdere i soldi del Recovery Plan. E iniziano a trapelare indiscrezioni e proposte. Una di queste è dell'onorevole Graziano Delrio, personaggio si spicco del PD. Una proposta davvero particolare anche se non è ancora approfondita del tutto e di cui parla il quotidiano «Il Giornale» di Alessandro Sallusti. Si tratta di una ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) Il post100 è il rebus a cui è chiamato a rispondere il governo di Mario Draghi. Tutt'altro che facile la soluzione, dal momento che il governo Draghi non pare intenzionato a prorogare lache fu la Lega a volere fortemente, nonostante anche la Lega sia in maggioranza. E allora bisogna trovare la soluzione con nuove misure che blocchino il pericolo dello scalone di 5 anni che si verrà a creare. Nuove misure che devono sposarsi bene pure con i diktat di Bruxelles e con le regole da seguire per non rischiare di perdere i soldi del Recovery Plan. E iniziano a trapelare indiscrezioni e proposte. Una di queste è dell'onorevole Graziano Delrio, personaggio si spicco del PD. Una proposta davvero particolare anche se non è ancora approfondita del tutto e di cui parla il quotidiano «Il Giornale» di Alessandro Sallusti. Si tratta di una ...

