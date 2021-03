Pd: Jasmine Cristallo, 'vicende partito riguardano tutti, renziani cavalli di Troia' (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Se è vero che io non ho mai votato il partito democratico e noi Sardine abbiamo tutte storie differenti, è altrettanto vero che questa storia riguarda un po' tutti quelli che hanno un approccio alla sinistra, non possono non pensare che una cosa che riguarda il Pd non riguardi tutti. Questo è un partito importante e quello che sta accadendo ora all'interno del partito democratico non può lasciarci indifferenti, perché l'implosione del Pd in questo momento, l'approccio di guerre tribali che è in atto, non può che nuocere alla possibilità di creare un fronte largo che possa arginare le destre". Così Jasmine Cristallo, leader delle Sardine, in un'intervista a 'Nextquotdiano'. "Penso -aggiunge- che si possa dialogare solo con alcune persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Se è vero che io non ho mai votato ildemocratico e noi Sardine abbiamo tutte storie differenti, è altrettanto vero che questa storia riguarda un po'quelli che hanno un approccio alla sinistra, non possono non pensare che una cosa che riguarda il Pd non riguardi. Questo è unimportante e quello che sta accadendo ora all'interno deldemocratico non può lasciarci indifferenti, perché l'implosione del Pd in questo momento, l'approccio di guerre tribali che è in atto, non può che nuocere alla possibilità di creare un fronte largo che possa arginare le destre". Così, leader delle Sardine, in un'intervista a 'Nextquotdiano'. "Penso -aggiunge- che si possa dialogare solo con alcune persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Cristallo Entrano nella sede del PD come sardine escono come salmoni Qual è il senso della messinscena delle 6000 Sardine nella sede del Pd? La politica ridotta a vuota immagine, buona solo per i social. Mattia Santori (a sinistra) e Jasmine Cristallo La politica è qualcosa di più che una foto a favore di macchina un ritratto di Berlinguer sullo sfondo. Ma al tempo dei social il nulla cosmico vince quando hai tanti follower . Lo ...

Sui social la foto delle Sardine con tenda e sacco a pelo. Il Pd: "Nessuna occupazione, ricostruzioni prive di fondamento" ... dopo le dimissioni del segretario dem Nicola Zingaretti, guidati appunto da Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli che indossavano t - shirt rosse con la scritta "Continuerai a farti scegliere ...

Jasmine Cristallo: "Noi Sardine cerchiamo il dialogo con i lavoratori e Leu. Zingaretti federatore del cen... la Repubblica Pd: Jasmine Cristallo, 'vicende partito riguardano tutti, renziani cavalli di Troia' "Penso -aggiunge- che si possa dialogare solo con alcune persone all'interno del Pd, e Zingaretti è una di quelle. Se penso ad altri (i destri), non ci potrà mai essere un dialogo. Io faccio una disti ...

Fdi: Jasmine Cristallo, 'se Meloni premier lascio Italia' Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Serve un fronte per arginare i rischi che noi conosciamo e che hanno a che fare veramente con la tenuta democratica del Paese. Noi ci auguriamo che il Pd possa dialogare co ...

