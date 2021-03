LBA, chiude la giornata il posticipo Trieste-Cantù: dove vederlo? (Di domenica 7 marzo 2021) LBA – La 21^ giornata di Serie A UnipolSai terminerà con il posticipo delle 20.45 tra Allianz Pallacanestro Trieste e Acqua S. Bernardo Cantù. Due squadre che si approcciano al match con obiettivi e risultati delle ultime uscite differenti. I padroni di casa non vivono un gran momento di forma. La squadra di Eugenio Dalmasson proviene dalle sconfitte con Brescia e dai due k.o., tra campionato e Coppa Italia, contro Brindisi. In ripresa invece Cantù da quando siede sulla panchina Piero Bucchi. Nelle 3 gare finora disputate con alla guida l’ex coach della Virtus Roma, l’Acqua S. Bernardo si è imposta nel derby contro Varese e nel match dell’ultimo turno con Treviso. All’andata vinsero i canturini per 73-67, grazie a una prestazione da 21 punti, 11 rimbalzi e 7 stoppate di Sha’markus Kennedy, in quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) LBA – La 21^di Serie A UnipolSai terminerà con ildelle 20.45 tra Allianz Pallacanestroe Acqua S. Bernardo. Due squadre che si approcciano al match con obiettivi e risultati delle ultime uscite differenti. I padroni di casa non vivono un gran momento di forma. La squadra di Eugenio Dalmasson proviene dalle sconfitte con Brescia e dai due k.o., tra campionato e Coppa Italia, contro Brindisi. In ripresa inveceda quando siede sulla panchina Piero Bucchi. Nelle 3 gare finora disputate con alla guida l’ex coach della Virtus Roma, l’Acqua S. Bernardo si è imposta nel derby contro Varese e nel match dell’ultimo turno con Treviso. All’andata vinsero i canturini per 73-67, grazie a una prestazione da 21 punti, 11 rimbalzi e 7 stoppate di Sha’markus Kennedy, in quella ...

Advertising

fabiocavagnera : Si chiude il ventesimo round di LBA Serie A UnipolSai che lascia l'Olimpia Milano sempre sola in vetta, con tre vit… - OlimpiaMiNews : Si chiude il ventesimo round di LBA Serie A UnipolSai che lascia l'Olimpia Milano sempre sola in vetta, con tre vit… - AlessandroMagg4 : Si chiude il ventesimo round di LBA Serie A UnipolSai che lascia l'Olimpia Milano sempre sola in vetta, con tre vit… -