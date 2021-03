Dl Sostegno, il governo cambia versione rispetto alla bozza: “Calcolo ristori su base annuale e non più bimestrale” (Di domenica 7 marzo 2021) Sarà calcolata su base annua, e non bimestrale come inizialmente previsto, l’entità di calo del fatturato su cui parametrare i nuovi aiuti ad imprese e professionisti in difficoltà. A spiegarlo è il ministero dello Sviluppo Economico che corregge quindi quanto previsto nella bozza del decreto Sostegno ,circolata nei giorni scorsi e che era stata accolta con malumore tra le categorie produttive. Il Calcolo su base annua consente infatti di livellare sbalzi registrati nei diversi mesi che, nel corso del 2020, avevano penalizzato soprattutto alcune categorie. Non cambiano invece le soglie. Il ristoro per le imprese più piccole rimane al 20% della perdita del fatturato. “Gli aiuti alle imprese in difficoltà a causa del Covid saranno anno su anno e non dunque confrontando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Sarà calcolata suannua, e noncome inizialmente previsto, l’entità di calo del fatturato su cui parametrare i nuovi aiuti ad imprese e professionisti in difficoltà. A spiegarlo è il ministero dello Sviluppo Economico che corregge quindi quanto previsto nelladel decreto,circolata nei giorni scorsi e che era stata accolta con malumore tra le categorie produttive. Ilsuannua consente infatti di livellare sbalzi registrati nei diversi mesi che, nel corso del 2020, avevano penalizzato soprattutto alcune categorie. Nonno invece le soglie. Il ristoro per le imprese più piccole rimane al 20% della perdita del fatturato. “Gli aiuti alle imprese in difficoltà a causa del Covid saranno anno su anno e non dunque confrontando ...

Governo Draghi, Decreto Sostegno 2021: aiuti settore per settore, tutti i bonus in arrivo Sky Tg24 Decreto "Sostegno" pressing sul governo

