Covid, Speranza “impatto varianti chiede misure rigorose” (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all'impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori”. Così al Corriere della Sera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, di Liberi e Uguali, secondo cui la seconda ondata “non è mai finita”. “Abbiamo confermato il modello per fasce – spiega – perchè ci sono situazioni geografiche molto diverse. E' chiaro che monitoreremo giorno per giorno l'evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti”.In merito alle vaccinazioni, “i nostri numeri – dice – sono in linea con Germania e Francia. Figliuolo farà un gran lavoro, che ci consentirà di accelerare ancora di più la campagna quando finalmente avremo molte più dosi”. “Arcuri – aggiunge – va ringraziato per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all'delle, che ci sta portando asempre più restrittive sui territori”. Così al Corriere della Sera, il ministro della Salute, Roberto, di Liberi e Uguali, secondo cui la seconda ondata “non è mai finita”. “Abbiamo confermato il modello per fasce – spiega – perchè ci sono situazioni geografiche molto diverse. E' chiaro che monitoreremo giorno per giorno l'evoluzione epidemiologica, adattando lealla luce delle”.In merito alle vaccinazioni, “i nostri numeri – dice – sono in linea con Germania e Francia. Figliuolo farà un gran lavoro, che ci consentirà di accelerare ancora di più la campagna quando finalmente avremo molte più dosi”. “Arcuri – aggiunge – va ringraziato per il ...

