Biagio Antonacci prima di fare il cantante faceva un lavoro durissimo | ecco quale

Leggi su kronic

(Di domenica 7 marzo 2021)è famoso per le sue canzoni madella musicaun, andiamo a scoprire(Instagram)nacque a Milano il 9 novembre del 19633. Dimostra la sua innata passione per la musica fin da ragazzo, quando suona la batteria per dei gruppi locali alternando scuola e musica. La sua avventura con la musica cominciò in un modo particolare.decise di arruolarsi e frequentò la scuola allievi alla caserma Cernaia di Torino. Qui conobbe il cantautore Ron che lo sottopose ad un provino e rimase sbalordito dalle sue capacità, tanto che decise di presentarlo al frontman degli Stadio che gli fecero aprire ...