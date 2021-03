Atletica, Europei Indoor: Dal Molin, Koua e Bogliolo in finale sui 60 ostacoli. Tamberi argento, Bocchi 4° (Di domenica 7 marzo 2021) L’ultima giornata degli Europei Indoor 2021 di atletiica leggera è incominciata con l’assegnazione di due titoli. Il bielorusso Maksim Nedasekau si è imposto nel salto in alto con 2.37 metri davanti al nostro Gianmarco Tamberi (2.35), il portoghese Pedro Pablo Pichardo ha giganteggiato nel salto triplo dove il nostro Tobia Bocchi è stato buon quarto. Gli ostacolisti avanzano brillantemente alle finali del pomeriggio. Paolo Dal Molin è secondo nella sua semifinale (7.64) dietro al polacco Damian Czykier (7.59), Franck Koua è passato col tempo di ripescaggio (7.70, personale) dove aver concluso il suo turno alle spalle del britannico Andrew Pozzi (7.53) e del francese Aurel Manga (7.62). Promossa anche Luminosa Bogliolo, che firma il suo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) L’ultima giornata degli2021 di atletiica leggera è incominciata con l’assegnazione di due titoli. Il bielorusso Maksim Nedasekau si è imposto nel salto in alto con 2.37 metri davanti al nostro Gianmarco(2.35), il portoghese Pedro Pablo Pichardo ha giganteggiato nel salto triplo dove il nostro Tobiaè stato buon quarto. Glisti avanzano brillantemente alle finali del pomeriggio. Paolo Dalè secondo nella sua semi(7.64) dietro al polacco Damian Czykier (7.59), Franckè passato col tempo di ripescaggio (7.70, personale) dove aver concluso il suo turno alle spalle del britannico Andrew Pozzi (7.53) e del francese Aurel Manga (7.62). Promossa anche Luminosa, che firma il suo ...

