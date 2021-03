Supercross | l’infermeria alla vigilia di Daytona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 marzo 2021) Dopo una pausa di una settimana, ilritorna in azione con il tradizionale appuntamento di. E come al solito, purtroppo, ci tocca parlare degli infortuni. Niente di grave, sia chiaro, ma ancora una volta questo sport mostra il suo lato antipatico e…doloroso. Non mancano i protagonisti deldel campionato, che a differenza dei serbatoi della benzina, non si vuota mai. In questo articolo, faremo una panoramica tra chi riprenderà a correre dopo uno stop forzato, e chi invece dovrà aspettare ancora un po’., chi rientra in pista? La lista degli infortunati che riprendono a correre ha in cima Chase Sexton. Il pilota Honda è fermo da Houston 2, da quando ha picchiato duramente la spmentre era in testa. Ci è voluto più tempo del ...