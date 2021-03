Sanremo c'è, ma non decolla. Stasera cala il sipario sull'edizione più difficile - (Di sabato 6 marzo 2021) Novella Toloni Stasera si conoscerà il nome del vincitore, ma intanto gli ascolti della quarta serata non premiano la coppia Amadeus Fiorello Non spicca il volo l'edizione 70+1 (come l'hanno ribattezzata Amadeus e Fiorello) del festival di Sanremo. Gli ascolti della quarta serata non premiano lo spettacolo e lo share rimane stabile, seppur in leggero aumento, al 43,3% nella prima parte e 48,2% nella seconda. Meglio della serata delle cover ma sempre peggio dello scorso anno dove si toccò punte del 56% di share, traguardo quest'anno impensabile. La quarta serata di Sanremo ha tenuto incollati agli schermi 11.115.000 di spettatori nella prima parte della serata, con il 43,3% di share. Meglio della serata precedente (con uno scarto di 600mila spettatori) soprattutto grazie alla proclamazione del vincitore ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Novella Tolonisi conoscerà il nome del vincitore, ma intanto gli ascolti della quarta serata non premiano la coppia Amadeus Fiorello Non spicca il volo l'70+1 (come l'hanno ribattezzata Amadeus e Fiorello) del festival di. Gli ascolti della quarta serata non premiano lo spettacolo e lo share rimane stabile, seppur in leggero aumento, al 43,3% nella prima parte e 48,2% nella seconda. Meglio della serata delle cover ma sempre peggio dello scorso anno dove si toccò punte del 56% di share, traguardo quest'anno impensabile. La quarta serata diha tenuto incollati agli schermi 11.115.000 di spettatori nella prima parte della serata, con il 43,3% di share. Meglio della serata precedente (con uno scarto di 600mila spettatori) soprattutto grazie alla proclamazione del vincitore ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo non Sanremo 2021, Palombelli bocciata dai social: "Aridatece Ibrahimovic" Il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo 2021 dedicato alle donne, intervallato da grandi canzoni che hanno fatto la storia del festival, non sembra essere piaciuto al popolo dei social che, ...

DIRETTA STRADE BIANCHE 2021/ Video streaming Rai: albo d'oro di lusso ...che aprirono a Siena doppiette culminate poi per entrambi con il trionfo anche alla Milano Sanremo, ... COME SEGUIRE LA STRADE BIANCHE 2021 Una gara da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo:...

Perché Sanremo non è sempre Sanremo Il Manifesto Antonella Ferrari, l’attrice con la sclerosi multipla: "Grazie Amadeus, hai realizzato il mio sogno" Poi la diagnosi e una certezza: “Da oggi potrò essere io, semplicemente io, in cammino e luminosa anche quando sarà buio”. Chi è Antonella Ferrari, ospite della terza serata di Sanremo 2021. Antonella ...

Tra ospiti e cantanti, non tutto è andato per il meglio I momenti migliori di Sanremo riguardano in modo particolare i cantanti, ma anche un sentito appello di due meravigliose artiste per tutti i lavoratori dello spettacolo in questo momento così difficil ...

