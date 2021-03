Renzi: “Con Draghi tutto sta cambiando” (Di sabato 6 marzo 2021) Matteo Renzi nella sua e-news: “Con Draghi tutto sta cambiando. Non mi vergogno di combattere per le mie idee”. ROMA – Matteo Renzi nella sua e-news settimanale è ritornato a parlare del nuovo esecutivo: “Con Draghi tutto sta cambiando. Abbiamo bisogno di più dosi, e il Governo italiano sta cambiando passo portandosi dietro l’intera Unione Europea . Abbiamo due milioni di dose non utilizzate e il premier ha fatto bene a cambiare la struttura, mettendo in campo un generale dell’esercito . Spero che la prossima tappa sia ripensare il cashback . Abbiamo aperto la crisi perché le cose non funzionavano. E adesso vedete che piano piano tutto sta cambiando e cambierà“. “Aumentano le varie forme di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Matteonella sua e-news: “Consta. Non mi vergogno di combattere per le mie idee”. ROMA – Matteonella sua e-news settimanale è ritornato a parlare del nuovo esecutivo: “Consta. Abbiamo bisogno di più dosi, e il Governo italiano stapasso portandosi dietro l’intera Unione Europea . Abbiamo due milioni di dose non utilizzate e il premier ha fatto bene a cambiare la struttura, mettendo in campo un generale dell’esercito . Spero che la prossima tappa sia ripensare il cashback . Abbiamo aperto la crisi perché le cose non funzionavano. E adesso vedete che piano pianostae cambierà“. “Aumentano le varie forme di ...

