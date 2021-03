Per Rezza servono restrizioni contro la variante brasiliana: “È quella che ci preoccupa di più” (Di sabato 6 marzo 2021) Per Rezza servono restrizioni contro la variante brasiliana. Secondo Gianni Rezza del Ministero della Salute a preoccupare è non solo la variante inglese del Covid-19, ora dominante in Italia, ma anche la brasiliana: “Bisogna fare uno sforzo maggiore per contenere questa mutazione. Dove è presente a implementare misure di restrizione e contenimento maggiori”. Anche se la variante inglese del Covid-19 è ormai dominante in Italia, a preoccupare gli esperti è in particolare quella brasiliana, a cui è collegato circa il 4% dei ceppi isolati nel nostro Paese. I dati arrivano direttamente dal monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Perla. Secondo Giannidel Ministero della Salute are è non solo lainglese del Covid-19, ora dominante in Italia, ma anche la: “Bisogna fare uno sforzo maggiore per contenere questa mutazione. Dove è presente a implementare misure di restrizione e contenimento maggiori”. Anche se lainglese del Covid-19 è ormai dominante in Italia, are gli esperti è in particolare, a cui è collegato circa il 4% dei ceppi isolati nel nostro Paese. I dati arrivano direttamente dal monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica ...

