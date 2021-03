Pelè, 60 anni fa la rete più bella della sua carriera: nessuno può più vederla perché le immagini sono andare perse (Di sabato 6 marzo 2021) Meriterebbe una targa. Si dice così nel futebol brasiliano di un gol di straordinaria bellezza e ad alto coefficiente di difficoltà. L’espressione gol de placa nasce esattamente sessant’anni fa al Maracanã di Rio, quando un giornalista sportivo vide Pelé depositare in rete un pallone al termine di un’azione memorabile. Poco dopo infatti allo stadio venne affissa una targa e da allora nel vocabolario calcistico del Brasile entrò questa voce. È domenica 5 marzo del 1961 nell’impianto più prestigioso del Paese si affrontano Santos e Fluminense. La partita è valida per il girone iniziale del Torneo Rio-San Paolo, una strana competizione con una lunga tradizione e che quell’anno sarebbe stata poi vinta dal Flamengo. Pelé ha 20 anni ed è già una stella internazionale. Nel 1958 ha vinto da protagonista il mondiale in Svezia, col Santos ha già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Meriterebbe una targa. Si dice così nel futebol brasiliano di un gol di straordinaria bellezza e ad alto coefficiente di difficoltà. L’espressione gol de placa nasce esattamente sessant’fa al Maracanã di Rio, quando un giornalista sportivo vide Pelé depositare inun pallone al termine di un’azione memorabile. Poco dopo infatti allo stadio venne affissa una targa e da allora nel vocabolario calcistico del Brasile entrò questa voce. È domenica 5 marzo del 1961 nell’impianto più prestigioso del Paese si affrontano Santos e Fluminense. La partita è valida per il girone iniziale del Torneo Rio-San Paolo, una strana competizione con una lunga tradizione e che quell’anno sarebbe stata poi vinta dal Flamengo. Pelé ha 20ed è già una stella internazionale. Nel 1958 ha vinto da protagonista il mondiale in Svezia, col Santos ha già ...

Advertising

fattoquotidiano : Pelè, 60 anni fa la rete più bella della sua carriera: nessuno può più vederla perché le immagini sono andare perse - AnnibaleMicheli : @lorepregliasco @valeriolundini Ormai è già leggenda, tutti ne parleranno per anni fin a che qualcuno non li ricree… - RynaRaptor : @Capolii21 La Champions era la loro se quel tum*** di Lucas non faceva Pelé quella sera. Tottenham in finale la cos… - JuventudeTo : RT @La_Bianconera: #Ronaldo raggiunge #Pelè a 767 gol! Ammesso che questa sia la volta buona! ?? Di certo è l’unico giocatore con almeno 20… - TheEnigma88 : RT @La_Bianconera: #Ronaldo raggiunge #Pelè a 767 gol! Ammesso che questa sia la volta buona! ?? Di certo è l’unico giocatore con almeno 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelè anni Pronostico Juventus Lazio/ Iuliano: 'Credo ancora nello scudetto!' (esclusiva) ... una partita che spesso ha deciso sfide importanti in questi anni. Si ripeterà stasera a Torino ... In copertina ancora Cristiano Ronaldo, che dopo aver eguagliato il record di Pelè con 767 gol nella sua ...

Sabato Rai Sport, Palinsesto 6 Marzo 2021 - Sci Alpino, Strade Bianche, Serie B, Volley Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo. ore 13:35 Ciclismo: Strade Bianche 2021 (diretta) ...

Pelè, 60 anni fa la rete più bella della sua carriera: nessuno può più vederla perché le immagini sono… Il Fatto Quotidiano ... una partita che spesso ha deciso sfide importanti in questi. Si ripeterà stasera a Torino ... In copertina ancora Cristiano Ronaldo, che dopo aver eguagliato il record dicon 767 gol nella sua ...Da oltre diecila Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo. ore 13:35 Ciclismo: Strade Bianche 2021 (diretta) ...