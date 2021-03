LIVE Snowboard, PGS Rogla in DIRETTA: Coratti approda alle semifinali, mentre March si ferma ai quarti! Si entra in finali (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 SI RIPARTE A BREVE CON LE semifinali FEMMINILI. RIEGLER Claudia vs. NADYRSHINA Sofia HOFMEISTER Ramona vs. ZOGG Julie 14.45 Kosir Zan, il bulgaro, estromette invece Aaron March spezzando il sogno di una possibile semifinale tutta azzurra. 14.45 COOOOOOOOOORAAAAATTI! Si qualifica alle semifinali vendicando capitan Fischnaller ed eliminando l’austriaco Alexander Payer. 14.43 Ora in pista prima Coratti e poi March: tensione azzurra a Rogla. 14.42 Oskar Kwiatkowski e Andrey Sobolev si prendono i primi due biglietti per le semifinali. 14.40 SI RIPARTE COI QUARTI DI FINALE MASCHILI. In gara ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 SI RIPARTE A BREVE CON LEFEMMINILI. RIEGLER Claudia vs. NADYRSHINA Sofia HOFMEISTER Ramona vs. ZOGG Julie 14.45 Kosir Zan, il bulgaro, estromette invece Aaronspezzando il sogno di una possibile semifinale tutta azzurra. 14.45 COOOOOOOOOORAAAAATTI! Si qualificavendicando capitan Fischnr ed eliminando l’austriaco Alexander Payer. 14.43 Ora in pista primae poi: tensione azzurra a. 14.42 Oskar Kwiatkowski e Andrey Sobolev si prendono i primi due biglietti per le. 14.40 SI RIPARTE COI QUARTI DI FINALE MASCHILI. In gara ...

