Juventus–Lazio, un big match che può valere una stagione (Di sabato 6 marzo 2021) Stasera sarà un big match decisivo per entrambe, la Lazio cerca la vittoria per rimanere in scia Champions, la Vecchia Signora per inseguire i nerazzurri e per avvicinarsi alla vetta della classifica, con una partita ancora da recuperare. Un anno fa Juventus e Lazio si giocavano lo scudetto, oggi sono invece costrette ad inseguire. Una partita da non sbagliare per Andrea Pirlo, che in 4 giorni si gioca il suo futuro e quella della Juventus, oggi la Lazio martedì il Porto, con una gara da ribaltare. Intanto la concentrazione massima è per la partita di stasera all’Allianz Stadium. La Juve è sempre stata la bestia nera dei biancocelesti, nei 153 precedenti fra le due compagini, quella bianconera può vantare 82 vittorie, 37 pareggi e 34 sconfitte. Stando ai numeri tutti i favori dei pronostici sono a favore di Andrea Pirlo che è obbligato a vincere ma Simone Inzaghi ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 marzo 2021) Stasera sarà un bigdecisivo per entrambe, la Lazio cerca la vittoria per rimanere in scia Champions, la Vecchia Signora per inseguire i nerazzurri e per avvicinarsi alla vetta della classifica, con una partita ancora da recuperare. Un anno fa Juventus e Lazio si giocavano lo scudetto, oggi sono invece costrette ad inseguire. Una partita da non sbagliare per Andrea Pirlo, che in 4 giorni si gioca il suo futuro e quella della Juventus, oggi la Lazio martedì il Porto, con una gara da ribaltare. Intanto la concentrazione massima è per la partita di stasera all’Allianz Stadium. La Juve è sempre stata la bestia nera dei biancocelesti, nei 153 precedenti fra le due compagini, quella bianconera può vantare 82 vittorie, 37 pareggi e 34 sconfitte. Stando ai numeri tutti i favori dei pronostici sono a favore di Andrea Pirlo che è obbligato a vincere ma Simone Inzaghi ...

