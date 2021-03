Juventus-Lazio: Ronaldo parte dalla panchina (Di sabato 6 marzo 2021) A circa due ore dal big match della ventiseiesima giornata di Serie A, Juventus-Lazio, arriva la notizia che Cristiano Ronaldo non partirà titolare. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, preferisce tenerlo a riposo e farlo subentrare in corso d’opera qualora se ne presentasse la necessità. Chi giocherà al posto di Ronaldo? Sarà Morata a sostituire il portoghese in attacco a fianco di Kulusevsky. Non ci sarebbe nessun problema fisico dietro questa scelta, ma semplicemente la volontà di far tirare un po’ il fiato al numero 7 bianconero che, fin qui, ha giocato 16 partite su 17, saltando solo il match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal. Inoltre, non va dimenticato che la Juventus martedì si giocherà praticamente la stagione in Champions League dove dovrà ribaltare il 2-1 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) A circa due ore dal big match della ventiseiesima giornata di Serie A,, arriva la notizia che Cristianonon partirà titolare. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, preferisce tenerlo a riposo e farlo subentrare in corso d’opera qualora se ne presentasse la necessità. Chi giocherà al posto di? Sarà Morata a sostituire il portoghese in attacco a fianco di Kulusevsky. Non ci sarebbe nessun problema fisico dietro questa scelta, ma semplicemente la volontà di far tirare un po’ il fiato al numero 7 bianconero che, fin qui, ha giocato 16 partite su 17, saltando solo il match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal. Inoltre, non va dimenticato che lamartedì si giocherà praticamente la stagione in Champions League dove dovrà ribaltare il 2-1 ...

