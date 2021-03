“Io lo vorrei”. Alfonso Signorini parla della prossima edizione del “GF Vip” e fa un importante rivelazione. Cos’ha detto (Di sabato 6 marzo 2021) Anche se da poco è terminato il Grande Fratello VIP 5, già si stanno diffondendo alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del reality. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, Alfonso Signorini ha messo la pulce nell’orecchio ai suoi lettori; nel rispondere ad una curiosità di una lettrice, infatti, il conduttore si è lasciato sfuggire qualche dettaglio interessante. GF Vip 6 tornerà a settembre? Ecco cosa ne pensa Alfonso Signorini Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Signorini, dopo questa lunghissima edizione, sembra pronto anche per presentare la prossima edizione del reality; tuttavia, le sue ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 6 marzo 2021) Anche se da poco è terminato il Grande Fratello VIP 5, già si stanno diffondendo alcune indiscrezioni sulladel reality. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine,ha messo la pulce nell’orecchio ai suoi lettori; nel rispondere ad una curiosità di una lettrice, infatti, il conduttore si è lasciato sfuggire qualche dettaglio interessante. GF Vip 6 tornerà a settembre? Ecco cosa ne pensaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv), dopo questa lunghissima, sembra pronto anche per presentare ladel reality; tuttavia, le sue ...

