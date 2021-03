Fonseca e Ballardini pre Roma-Genoa

(Di sabato 6 marzo 2021) Domenica 7 marzo 2021 alle 12.30 all’Olimpico laospiterà ilnella 26° giornata di campionato di Serie A. Prehanno presentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? L’allenatore giallorosso preha commentato così gli avversari: “Sarà una partita difficile, ilconè una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno una prima fase di costruzione forte”. Si aspettava di più da Borja Mayoral? “Borja Mayoral è un giovane che sta giocando molto bene. Nelle ultime partite non ha segnato ma lavora tanto per la squadra anche quando non segna. E’ importantissimo per noi perché anche ...

Advertising

LAROMA24 : ??| 'Pedro e Smalling giocheranno dal primo minuto. Abbiamo varie soluzioni per sostituire Veretout. Non credo che i… - Mediagol : Roma-Genoa, Fonseca: 'Con Ballardini rossoblù fortissimi. Assenze? El Shaarawy e Pedro pronti' - PagineRomaniste : #Fonseca: 'Con #Ballardini il #Genoa è una squadra fortissima. #Smalling sta bene e giocherà' #ASRoma - forzaroma : Fonseca: 'Contro il Genoa sarà una partita difficilissima. Con Ballardini è cambiata molto, è migliorata' #ASRoma #RomaGenoa - infoitsport : La Roma di Fonseca è infallibile con le piccole. Ma il Genoa con Ballardini è da Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Ballardini

La Roma di Paulodomani pomeriggio alle 12.30 sfiderà il Genoa diper trovare la seconda vittoria consecutiva dopo la Fiorentina e tre punti fondamentali per la lotta al quarto ......allenata da Paulo, il Genoa arriva dopo il pareggio per 1 - 1 nel derby, ottavo risultato utile nelle ultime nove gare giocate. 'Abbiamo giocato una bella partita - ricordain un'...Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa. Ecco quanto evidenziato da Tmw: Si aspettava di più da Borja Mayoral in questo ...L’allenatore giallorosso pre Roma-Genoa ha commentato così gli avversari: “Sarà una partita difficile, il Genoa con Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno ...