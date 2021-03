Daydreamer anticipazioni 9 marzo 2021, la confessione di Yigit (Di sabato 6 marzo 2021) Can vuole dimostrare a tutti i costi di non aver mai gettato il diario di Sanem tra le fiamme, per questo il protagonista di Daydreamer riesce a far ammettere ad Yigit di essere stato lui a fare quel gesto ignobile, ma ora il problema è farlo parlare davanti alla Aydin. Intanto, nel corso della puntata del 9 marzo 2021, Huma parla con il fratello di Polen, dicendogli che nel rifugio non c’erano telecamere e che Can non può dimostrare proprio nulla. Il giovane però, che aveva detto a Sanem di volerle parlare, improvvisa con una proposta di matrimonio, spiazzando tutti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… L’isola dei Famosi 2021, accoglie Can Yaman nel cast: avviate le trattative con l’attore turco Can Yaman sarà tra i protagonisti de L’isola dei famosi 2021, secondo le ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 marzo 2021) Can vuole dimostrare a tutti i costi di non aver mai gettato il diario di Sanem tra le fiamme, per questo il protagonista diriesce a far ammettere addi essere stato lui a fare quel gesto ignobile, ma ora il problema è farlo parlare davanti alla Aydin. Intanto, nel corso della puntata del 9, Huma parla con il fratello di Polen, dicendogli che nel rifugio non c’erano telecamere e che Can non può dimostrare proprio nulla. Il giovane però, che aveva detto a Sanem di volerle parlare, improvvisa con una proposta di matrimonio, spiazzando tutti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… L’isola dei Famosi, accoglie Can Yaman nel cast: avviate le trattative con l’attore turco Can Yaman sarà tra i protagonisti de L’isola dei famosi, secondo le ...

