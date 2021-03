Dalla Juve all'Inter, Conte ribalta le gerarchie (Di sabato 6 marzo 2021) Nel 2011 portò la Signora dai settimi posti allo scudetto: ora ha 59 punti contro i 55 di Mou e può battere gli 84 del primo anno a Torino Leggi su quotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Nel 2011 portò la Signora dai settimi posti allo scudetto: ora ha 59 punti contro i 55 di Mou e può battere gli 84 del primo anno a Torino

juventusfc : Online il secondo episodio del podcast @sullarazza ?? Partendo dalla strumentalizzazione coloniale del colorismo, a… - juventusfc : Dopo #VeronaJuve, match report e voci dalla #SalaStampa: - CarleBa83 : @GoalItalia È scappato dalla Juve perché non gli compravano Cuadrado, sicuro resta in una società che non ha 1 cent… - AlSadd_Juve : RT @J_Mercato: Il @LFC è durato 2 anni.... allenatore pazzesco, giocatori fenomenali ma è durato 2 anni... questo ci dovrebbe far capire qu… - wowawowa100 : CALCIO allo stomaco. I #prescritti già festeggiano come i #napoletani nel 2018. Mai vendere la pelle prima di aver… -