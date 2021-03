COVID – Il Lazio rimane in zona gialla. I numeri a Roma scendono (Di sabato 6 marzo 2021) Sono state ore difficili, di incertezza per la Regione Lazio, ma alla fine il sospiro di sollievo c’è stato: la regione rimane in zona gialla. I contagi da variante COVID inglese negli ultimi giorni avevano messo a serio rischio l’Rt regionale che è rimasto comunque inferiore a 1 (0.98 per la precisione). La situazione generale del paese rimane critica: l’Rt medio nazionale è salito a 1.06 e molti sono i dubbi che si sono presentati all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità. Brusaferro ha chiesto aiuto specialemente alle regioni. COVID: la situazione a Roma Nella Capitale i dati di ieri rispetto alla diffusione del Coronavirus sono in lieve calo: nelle tre Asl capitoline sono stati registrati 659 casi (con un decremento di 41 casi nelle ultime ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Sono state ore difficili, di incertezza per la Regione, ma alla fine il sospiro di sollievo c’è stato: la regionein. I contagi da varianteinglese negli ultimi giorni avevano messo a serio rischio l’Rt regionale che è rimasto comunque inferiore a 1 (0.98 per la precisione). La situazione generale del paesecritica: l’Rt medio nazionale è salito a 1.06 e molti sono i dubbi che si sono presentati all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità. Brusaferro ha chiesto aiuto specialemente alle regioni.: la situazione aNella Capitale i dati di ieri rispetto alla diffusione del Coronavirus sono in lieve calo: nelle tre Asl capitoline sono stati registrati 659 casi (con un decremento di 41 casi nelle ultime ...

Advertising

Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - fattoquotidiano : Covid, il Lazio chiede al governo di valutare la produzione del vaccino Sputnik V. Protocollo di intesa tra Spallan… - FrancescoLollo1 : Sarebbe opportuno che #Zingaretti provasse imbarazzo non solo per il #Pd, famelico di poltrone, ma anche perché da… - Mariang47614228 : RT @luisaregimenti: Ci hanno ascoltato! Il Tar Lazio sospende la nota AIFA relativa alle cure domiciliari per il Covid-19, che prevedevano… - mlpedo1 : RT @luisaregimenti: Ci hanno ascoltato! Il Tar Lazio sospende la nota AIFA relativa alle cure domiciliari per il Covid-19, che prevedevano… -