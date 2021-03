Calcio: Juventus, CR7 dovrebbe partire dalla panchina, in attacco Morata e Kulusevski (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. - (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo è fra i convocati di Andrea Pirlo per la gara di stasera all'Allianz Stadium contro la Lazio ma probabilmente non sarà nell'undici titolare. Il 36enne portoghese è stanco per i tanti impegni ravvicinati degli ultimi mesi e dovrebbe essere risparmiato in vista del match di Champions League contro il Porto di martedì prossimo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. - (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo è fra i convocati di Andrea Pirlo per la gara di stasera all'Allianz Stadium contro la Lazio ma probabilmente non sarà nell'undici titolare. Il 36enne portoghese è stanco per i tanti impegni ravvicinati degli ultimi mesi eessere risparmiato in vista del match di Champions League contro il Porto di martedì prossimo.

Advertising

tuttosport : #DelPiero a spasso per #Roma: sulle orme del #Gladiatore ????? - ZZiliani : Ancora un record per #Ronaldo; al minuto 46 ha colpito la 41^ barriera consecutiva da quando gioca nella #Juventus… - repubblica : La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo recupera Arthur, Bonucci e Cuadrado per la sfida con la Lazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo recupera Arthur, Bonucci e Cuadrado per la sfida con la Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus Juventus: recuperano Arthur, Bonucci e Cuadrado Andrea Pirlo recuperare qualche giocatore per la partita di questa sera contro la Lazio. Tra i convocati della Juventus ci sono infatti anche Arthur, Bonucci e Cuadrado. Oltre allo squalificato Frabotta, sono invece indisponibili gli infortunati Chiellini, De Ligt e Dybala, oltre a Bentancur, positivo al Covid ...

Juve, Pirlo cambia idea in extremis sull'attacco Una notizia buona e una cattiva per la Juventus nell'immediata vigilia della gara contro la Lazio. Tutta la rosa si è sottoposta ai tamponi, a seguito dell'annunciata positività al Covid di Bentancur, ma sono risultati tutti negativi. La ...

Calcio in TV oggi e stasera: Juve-Lazio dove vederla. Udinese-Sassuolo su Sky Sport Fanpage Serie A, pari nella sfida salvezza tra Spezia e Benevento. Stasera Juve-Lazio Squadre in campo per la 26esima giornata del campionato di Serie A.

Giallo sul Covid del Torino, la Lazio va al contrattacco Il giudice sportivo aspetta, nel frattempo i presidenti di Lazio e Torino, Claudio Lotito e Urbano Cairo, affilano le armi in vista del duello in ...

Andrea Pirlo recuperare qualche giocatore per la partita di questa sera contro la Lazio. Tra i convocati dellaci sono infatti anche Arthur, Bonucci e Cuadrado. Oltre allo squalificato Frabotta, sono invece indisponibili gli infortunati Chiellini, De Ligt e Dybala, oltre a Bentancur, positivo al Covid ...Una notizia buona e una cattiva per lanell'immediata vigilia della gara contro la Lazio. Tutta la rosa si è sottoposta ai tamponi, a seguito dell'annunciata positività al Covid di Bentancur, ma sono risultati tutti negativi. La ...Squadre in campo per la 26esima giornata del campionato di Serie A.Il giudice sportivo aspetta, nel frattempo i presidenti di Lazio e Torino, Claudio Lotito e Urbano Cairo, affilano le armi in vista del duello in ...