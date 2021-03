Torvaianica, momenti di panico in centro: 30enne si barrica in auto e dà in escandescenze, intervengono carabinieri, polizia locale e ambulanza (Di venerdì 5 marzo 2021) momenti di panico nella tarda mattinata di oggi, 5 marzo, a Torvaianica. Intorno alle 12:15 una donna di 30 anni ha iniziato a dare in escandescenze, iniziando a gridare sulla rampa di un condominio in viale Spagna, in pieno centro, all’altezza dello stabilimento balneare “Zì Checco”. La donna, che soffre di alcune patologie di origine psicologica, aggravate dalla morte della madre avvenuta qualche mese fa, si è poi barricata all’interno di un’automobile, mettendo la musica a tutto volume. I vicini di casa hanno quindi chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Torvaianica, gli agenti della polizia locale di Pomezia e i sanitari del 118. Gli agenti hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021)dinella tarda mattinata di oggi, 5 marzo, a. Intorno alle 12:15 una donna di 30 anni ha iniziato a dare in, iniziando a gridare sulla rampa di un condominio in viale Spagna, in pieno, all’altezza dello stabilimento balneare “Zì Checco”. La donna, che soffre di alcune patologie di origine psicologica, aggravate dalla morte della madre avvenuta qualche mese fa, si è poita all’interno di un’mobile, mettendo la musica a tutto volume. I vicini di casa hanno quindi chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti idella Stazione di, gli agenti delladi Pomezia e i sanitari del 118. Gli agenti hanno ...

CorriereCitta : Torvaianica, momenti di panico in centro: 30enne si barrica in auto e dà in escandescenze, intervengono carabinieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica momenti Torvaianica, San Valentino: la città celebra l'amore con l'istallazione floreale di Jessica Curelli Pomezia celebra l'amore. Nella mattinata di San Valentino gli abitanti di Torvaianica, e non solo, si sono svegliati con una piacevole sorpresa. Grazie all'impegno dell'...frequenti per regalare momenti ...

Papa Francesco: 'Il mondo ha bisogno di padri e non di padroni', troppa disoccupazione in giro Papa Francesco dona tamponi e vaccini anti-influenzali ai trans di Torvaianica Papa Francesco a ... discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ...

'Ugo pari 30': celebrazione di Tognazzi a Torvaianica Cinecittà News Pomezia celebra l'amore. Nella mattinata di San Valentino gli abitanti di, e non solo, si sono svegliati con una piacevole sorpresa. Grazie all'impegno dell'...frequenti per regalare...Papa Francesco dona tamponi e vaccini anti-influenzali ai trans diPapa Francesco a ... discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida neidi difficoltà. San Giuseppe ...