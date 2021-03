Sbarra (Cisl): “Lasciare agli istituti la volontà di decidere se prolungare le giornate in presenza” (Di venerdì 5 marzo 2021) "La chiusura delle scuole è un problema molto serio e doloroso. La scuola in presenza è fondamentale, senza interazione la didattica non è efficace. È vero che il contagio sta camminando e che con le nuove varianti vengono toccate fasce che prima erano fuori". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) "La chiusura delle scuole è un problema molto serio e doloroso. La scuola inè fondamentale, senza interazione la didattica non è efficace. È vero che il contagio sta camminando e che con le nuove varianti vengono toccate fasce che prima erano fuori". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sbarra Cisl Elezione a Segretario Generale CISL di Luigi Sbarra: "Il giusto riconoscimento di un impegno sindacale di lungo corso" "L'elezione di Luigi Sbarra al vertice della Cisl nazionale è il giusto riconoscimento di un impegno sindacale di lungo corso ispirato a nobili ideali che lo hanno visto sempre ed instancabilmente tenace difensore dei ...

Sbarra: 'Priorità investire sul lavoro' Per il neo segretario generale della Cisl bisogna 'prorogare il blocco dei licenziamenti, cambiare e in prospettiva riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, dare efficacia e rilancio alle politiche attive e finanziare i ...

Cisl: Sbarra, a rischio migliaia di posti nel 2021 Agenzia ANSA Covid: vaccini nelle aziende, il governo apre Roma - Vaccini contro il Covid anche in azienda: il governo Draghi traccia la strada. Se n'è discusso in un tavolo convocato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando con i sindacati confederali e le ass ...

Cisl, Luigi Sbarra raccoglie il testimone di Annamaria Furlan «Scelta migliore non poteva maturare – il commento di Rosy Perrone, segretario generale della Cisl di Reggio Calabria -. Dalla Cisl di Reggio Calabria buona vita e luminose strade ad Annamaria e buon ...

