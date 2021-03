Sanremo: Plagio di Colpasce e Dimartino? (Di sabato 6 marzo 2021) Tra le coppie in gara del 71esimo Festival di Sanremo Colpaesce e Dimartino sono sicuramente tra i cantanti meno noti al grande pubblico; nonostante tutto però, nelle ultime ore, stanno circolando sul web delle accuse di Plagio al duo artistico per il loro brano “Musica leggerissima”; ai danni di chi sarebbe stato commesso il presunto Plagio? Partecipare al Festival di Sanremo significa presentarsi rigorosamente con un brano inedito; il regolamento Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 6 marzo 2021) Tra le coppie in gara del 71esimo Festival diColpaesce esono sicuramente tra i cantanti meno noti al grande pubblico; nonostante tutto però, nelle ultime ore, stanno circolando sul web delle accuse dial duo artistico per il loro brano “Musica leggerissima”; ai danni di chi sarebbe stato commesso il presunto? Partecipare al Festival disignifica presentarsi rigorosamente con un brano inedito; il regolamento Articolo completo: dal blog SoloDonna

IlContiAndrea : La replica della casa discografica Sony Music alle accuse di presunto plagio del brano dei #Maneskin: 'Abbiamo effe… - itspasqualee : Max Gazze che prova ad imitare Achille Lauro con i suoi «quadri» in maniera palese perché ha capito che fa parlare.… - GiAdUzZoLa90 : Tutto sto hype prima di Sanremo per Colapesce/Dimartino sinceramente un po’ ingiustificato. Ma poi è un mezzo plagi… - worldofgabro : @greg16062187 guarda caso quando si parla di Sanremo esce sempre la parola 'plagio' - Consell100 : Se non è plagio nemmeno questa canzone allora togliamo direttamente il reato di plagio e liberi tutti #Sanremo2021… -