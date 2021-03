Sanremo 2021: il top e il flop della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata di Sanremo 2021 è quella dedicata a duetti e cover con tanti artisti sul palco ed esibizioni che hanno illuminato l’Ariston. A brillare non è solo la co-conduttrice Vittoria Ceretti, che affianca Amadeus e Fiorello, ma anche Emma Marrone e Monica Guerritore, splendide protagoniste del quadro di Achille Lauro che questa volta fa centro. Ecco dunque i nostri top e flop per la terza serata di Sanremo 2021. ACHILLE LAURO – Dopo la prima e la seconda serata di Sanremo 2021 in cui non aveva convinto tutti, Lauro è riuscito a mettere a tacere qualsiasi critica. Merito della presenza di due grandi donne sul palco: Monica Guerritore ed Emma Marrone. Presenza ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladiè quella dedicata a duetti e cover con tanti artisti sul palco ed esibizioni che hanno illuminato l’Ariston. A brillare non è solo la co-conduttrice Vittoria Ceretti, che affianca Amadeus e Fiorello, ma anche Emma Marrone e Monica Guerritore, splendide protagoniste del quadro di Achille Lauro che questa volta fa centro. Ecco dunque i nostri top eper ladi. ACHILLE LAURO – Dopo la prima e la secondadiin cui non aveva convinto tutti, Lauro è riuscito a mettere a tacere qualsiasi critica. Meritopresenza di due grandi donne sul palco: Monica Guerritore ed Emma Marrone. Presenza ...

