Pirlo | ' Porto? Ora c' è solo la Lazio Siamo corti in mezzo | Bonucci e De Ligt in dubbio'

romeoagresti : #Pirlo: #Arthur disponibile contro il Porto? Lo spero. La visita di ieri è andata bene, il dolore sta diminuendo. M… - romeoagresti : I punti chiave della conferenza di #Pirlo pre #JuveLazio ?? Qualche speranza per #Arthur in vista del Porto c’è… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Tutte le partite sono decisive alla Juventus. Il presente è la partita di domani, ci concentre… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Juve, Pirlo: «Niente Porto, penso solo alla Lazio. De Ligt e Bonucci in dubbio» - AlfanoToni : RT @romeoagresti: #Pirlo: #Arthur disponibile contro il Porto? Lo spero. La visita di ieri è andata bene, il dolore sta diminuendo. Ma va v… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Porto

Andreaha presentato la partita in conferenza stampa: 'Affrontiamo una grande squadra che ... Ale al ritorno degli ottavi di Champions si penserà quindi da domenica...: 'Adesso abbiamo la ...... e ilviene dopo'. I dieci punti di divario in classifica e i tre giorni che mancano al decisivo ritorno degli ottavi di Champions League non cambiano l'ordine di priorità di Andrea, alla ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita con la Lazio in conferenza stampa. La Lazio è una grande squadra che ha un gioco ben definito. I risultati parlano per loro, non sarà ...Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Lazio: “Il nostro progetto va avanti, non abbiamo paura di sbagliare. Ecco le condizioni degli infortunati” ...