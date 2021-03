"Nessun danno all'ambiente" tra le regole Ue per la ripartenza (di V. Cogliati Dezza) (Di venerdì 5 marzo 2021) (di Vittorio Cogliati Dezza) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza torna sul palcoscenico. Finito dietro le quinte mentre in primo piano agivano i motori della crisi di governo, ora si riprende il ruolo di comprimario, insieme alla pandemia. La via è molto più tracciata di quanto non si dica e di quanto non facciano immaginare alcune funamboliche proposte, come l’eterna araba fenice del Ponte sullo Stretto, riproposto da qualche forza politica. L’Unione Europea ha dato criteri stringenti, che non lasciano grandi spazi di manovra ai governi nazionali. Fino ad oggi si è parlato dei pilastri fondamentali, della distribuzione delle risorse (che devono garantire il 37% alla transizione verde e il 20% a quella digitale), dell’impatto positivo sulla coesione e l’inclusione sociale, con particolare riferimento alla parità di genere e al superamento ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) (di Vittorio) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza torna sul palcoscenico. Finito dietro le quinte mentre in primo piano agivano i motori della crisi di governo, ora si riprende il ruolo di comprimario, insieme alla pandemia. La via è molto più tracciata di quanto non si dica e di quanto non facciano immaginare alcune funamboliche proposte, come l’eterna araba fenice del Ponte sullo Stretto, riproposto da qualche forza politica. L’Unione Europea ha dato criteri stringenti, che non lasciano grandi spazi di manovra ai governi nazionali. Fino ad oggi si è parlato dei pilastri fondamentali, della distribuzione delle risorse (che devono garantire il 37% alla transizione verde e il 20% a quella digitale), dell’impatto positivo sulla coesione e l’inclusione sociale, con particolare riferimento alla parità di genere e al superamento ...

