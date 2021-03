(Di venerdì 5 marzo 2021) Novella Tolonisi è traverstita da professoressa per cantare "Prisencolinensinainciusol" e il tema dell'incomunicabilità. Su Twitter l'esibizione viene premiata ma scoppia l'ironia per l'uso deiall'Ariston "Finalmente a qualcosa isono serviti". Così il popolo dei social network ha commentato la performancecantantesul palco dell'Ariston nella terza seratakermesse canora, quella dedicata alle cover. La cantate ha vestito i panni di una professoressa perre in scena il "tema dell'incomunicabilità". Un'esibizione che ha voluto lanciare un messaggio chiaro anche se sul web a colpire maggiormente sono stati i fantomaticicon le ...

Italia_Notizie : Madame provoca e porta a Sanremo i banchi a rotelle della Azzolina - CaffeFou : Madame provoca e porta a Sanremo i banchi a rotelle della Azzolina - debszv7 : Anche Madame mi provoca cose sono stanca #Sanremo2021 - DomaniLoFaccio : Madame con quegli occhiali mi provoca cose... #Sanremo2021 - seiilmiocielo_ : comunque a me madame undicesima provoca del dolore fisico, è inconcepibile #Sanremo2021 -

' Finalmente a qualcosa i banchi a rotelle sono serviti '. Così il popolo dei social network ha commentato la performance della cantantesul palco dell'Ariston nella terza serata della kermesse canora , quella dedicata alle cover. La cantate ha vestito i panni di una professoressa per portare in scena il 'tema dell'...... sa fare spettacolo e la sua presenza ad ogni serata in qualità di ospite fissonel ...: vorrebbe essere un po' LP e un po' Juliette Greco; e vorrebbe fare la virtuosa senza avere i ...Madame si è travestita da prof per cantare "Prisencolinensinainciusol" e Twitter scoppia l'ironia per l'uso dei banchi a rotelle all'Ariston.