LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: debutta Larissa Iapichino, Fabbri sogna la medaglia nel getto del peso (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi e italiani in gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. Oggi venerdì 5 marzo va in scena la seconda giornata di gare a Torun (Polonia) e l’Italia calerà degli assi importanti dopo il giovedì di esordio incentrato su Gianmarco Tamberi. C’è grande attesa per il debutto di Larissa Iapichino, alla sua prima uscita con la Nazionale maggiore: la figlia di Fiona May sarà impegnata nelle qualifiche del salto in lungo, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (6.91 realizzato ormai due settimane fa ad Ancona, eguagliando il record italiano della mamma). La toscana punta a un comodo accesso in finale per poi andare a caccia ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma di oggi e italiani in gara Buongiorno e benvenuti alladegliIndoordileggera. Oggi venerdì 5 marzo va in scena la seconda giornata di gare a Torun (Polonia) e l’Italia calerà degli assi importanti dopo il giovedì di esordio incentrato su Gianmarco Tamberi. C’è grande attesa per il debutto di, alla sua prima uscita con la Nazionale maggiore: la figlia di Fiona May sarà impegnata nelle qualifiche del salto in lungo, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (6.91 realizzato ormai due settimane fa ad Ancona, eguagliando il record italiano della mamma). La toscana punta a un comodo accesso in finale per poi andare a caccia ...

