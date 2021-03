«Il Covid si può battere»: il Primato Nazionale torna in edicola con i «farmaci boicottati» (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Per debellare la pandemia, sia il governo italiano che l’Unione europea hanno puntato tutto sul vaccino anti-Covid. Con risultati piuttosto deludenti. Tra ritardi nella consegna delle dosi, sieri diversi e in concorrenza, effetti collaterali indesiderati e quant’altro, quella che doveva essere una pozione miracolosa si è finora rivelata poco più di un’illusione. Peraltro, essendo il Covid un virus in continuo mutamento, ha senso puntare solo e unicamente sul vaccino? È questa la domanda a cui ha tentato di rispondere il Primato Nazionale. Il numero del mese è infatti dedicato ai «farmaci boicottati», ossia tutte quelle terapie che hanno dimostrato di essere efficaci (o potrebbero diventarlo) nel contrastare il coronavirus, ma che sono state invece trascurate dalle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Per debellare la pandemia, sia il governo italiano che l’Unione europea hanno puntato tutto sul vaccino anti-. Con risultati piuttosto deludenti. Tra ritardi nella consegna delle dosi, sieri diversi e in concorrenza, effetti collaterali indesiderati e quant’altro, quella che doveva essere una pozione miracolosa si è finora rivelata poco più di un’illusione. Peraltro, essendo ilun virus in continuo mutamento, ha senso puntare solo e unicamente sul vaccino? È questa la domanda a cui ha tentato di rispondere il. Il numero del mese è infatti dedicato ai «», ossia tutte quelle terapie che hanno dimostrato di essere efficaci (o potrebbero diventarlo) nel contrastare il coronavirus, ma che sono state invece trascurate dalle ...

Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - NicolaPorro : È possibile che riporre tutte le speranze nei #vaccini ci abbia lasciati impreparati, dinanzi all'ennesima ondata d… - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - danielefascian1 : RT @AscaniTobia: Quindi sta dicendo implicitamente che la sua teoria 'Zero Covid' è una prospettiva che richiederà anni, dico bene? E se di… - mickycaruso : RT @ElioLannutti: Covid, De Luca: 'In Campania siamo in zona rossa, così non si può più reggere'. Vuoi mettere quella con Draghi ? Come mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può Covid - 19, la mappa interattiva della mortalità in Liguria Se dai numeri assoluti si passa alle percentuali, un dato che può anche essere condizionato dagli ...lascia ipotizzare che nel 2020 in Liguria si siano verificati centinaia di decessi causati dal Covid ...

Galli a Sky TG24: "Creare riserve di vaccini per aree più colpite è una buona strategia" ...che finisce per determinare la diffusione dell'infezione che negli esercizi commerciali può essere ... siamo in allarme come altri ospedali" "In ospedale stiamo per riconvertire in reparto Covid un ...

