"Ho due ore libere, può...". Striscia intercetta Draghi e il suo autista: Zingaretti umiliato due volte | Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Il solito, ineffabile Mario Draghi formato Striscia la notizia. Il premier, seguito dalle telecamere del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto, va a caccia di parlamentari in centro a Roma, nel labirinto intorno ai Palazzi del potere, per tastare il polso alla sua maggioranza e dare qualche raccomandazione agli onorevoli (che non riconosce mai. Ma tranquilli: se le sue parole vi sembrano un po' troppo irriverenti è perché a pronunciarle non è Draghi, ovviamente, ma il suo imitatore Dario Ballantini, una delle colonne storiche del programma. "Si preannuncia un periodo difficile - esordisce il Draghi-Ballantini -, dobbiamo restare coesi. Chi si estranea dalla lotta, è un gran figlio di m...". C'è poi la telefonata con Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue. "Novità sui vaccini? Come dici?

