Delusione Fabio Grosso | è stato esonerato dal Sion

(Di venerdì 5 marzo 2021) Può essere considerata deludente l’esperienza perda allenatore del, il Campione del Mondo con la maglia delinfatti esonero. Il percorso in campionato può essere considerato sicuramente deludente, la squadra occupa il penultimo posto e ha conquiappena 22 punti in 23 partite, è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima in casa contro il Lugano. E’deciso per il ribaltone in panchina, la squadra può ancora salvare la stagione. Brutta avventura perche adesso potrebbe pensare di tornare in Italia., il comunicatodal ...

cassara_fabio : @Vallescrivia La aspetta la delusione della sua vita! - prestia_fabio : RT @ZZiliani: In quanto a #Ballardini, che finora s'era preso i complimenti di tutti, oggi una delusione vera: ha fatto quel che per anni a… - Arturoarthuren : @RobertoBurioni @fedesettetre @luca_biasi @RobertoMarcheg2 @Fabio_DAmico50 @twittanto2 @poterifortii @auanasghens D… -

Ultime Notizie dalla rete : Delusione Fabio

CalcioWeb

... quelle donne protestano contro la misura degli arresti domiciliari concessi dal gip... Presidente, il sit - in grida però una. Nel rigoroso rispetto dell'autonomia del giudice, quei ...... diciamo che c'è una fortetra le persone, ma su ciò è bene ricordare come avvenne l'... Un esempio: uno comeBarsanti è un'effettiva risorsa e un'energia positiva per la città e non deve ...Gianluca Frabotta, terzino sinistro della Juventus di Andrea Pirlo, non ha convinto nel match di ieri dell'Allianz Stadium contro lo Spezia ...Elisabetta Garzo è, da un anno, il vertice del Tribunale di Napoli. E non poteva non notare quel sit-in fatto di madri, sorelle, nonne. Con lo striscione che dice "In-Giustizia per Fortuna", quelle do ...