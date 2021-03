CT Nigeria: “Osimhen sta bene, c’ho parlato ieri. Ci serve, a fine mese abbiamo due gare importanti” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il CT della Nigeria, Gernot Rohr, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito alla condizioni di Osimhen, attaccante del Napoli, in ripresa dopo il brutto incidente contro l’Atalanta e il colpo alla testa. Queste le sue parole: “Osimhen? Ci ho parlato ieri, mi ha detto che sta bene ed è pronto per i prossimi impegni; spero sia pronto per il Napoli e anche per noi a fine mese, perché abbiamo due gare importanti per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e siamo felici di poterlo finalmente riavere con noi. È un giocatore importante per tutta la nostra nazionale, con noi gioca sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Questa stagione è stata difficile per lui ma sono sicuro che non avrà troppe ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Il CT della, Gernot Rohr, haa Radio Kiss Kiss in merito alla condizioni di, attaccante del Napoli, in ripresa dopo il brutto incidente contro l’Atalanta e il colpo alla testa. Queste le sue parole: “? Ci ho, mi ha detto che staed è pronto per i prossimi impegni; spero sia pronto per il Napoli e anche per noi a, perchédueper le qualificazioni alla Coppa d’Africa e siamo felici di poterlo finalmente riavere con noi. È un giocatore importante per tutta la nostra nazionale, con noi gioca sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Questa stagione è stata difficile per lui ma sono sicuro che non avrà troppe ...

