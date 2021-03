Borgosesia | chiusura anticipata collocamento bond

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) –, in merito all’emissione e all’avvio dell’offerta sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 10.000.000,00 suddiviso in massime 10.000 obbligazioni, comunica che l’offerta è stata chiusamente, essendo stato raggiunto, prima del termine del periodo di distribuzione, l’ammontare massimo della prima tranche del Prestito. In particolare – si legge in una nota – sono state distribuite Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 10.000.000, coincidente con l’importo massimo previsto, ad un prezzo di emissione del 100% del valore nominale.La Società rende noto altresì che il Tasso di Interesse applicabile alle Obbligazioni, comunque non inferiore al Tasso di Interesse Minimo ...