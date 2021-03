Appalti | rinviato a giudizio l’imprenditore Romeo A processo anche Caldoro | Bocchino e Verdoliva

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAlfredoè statodal Gup di Napoli nell’inchiesta che lo accusa di essere stato “promotore e l’organizzatore” di un sistema in grado di condizionarein strutture pubbliche e non, e di controllare la gestione di patrimoni immobiliari di pubbliche amministrazioni.per i reati contestati, tra i quali quello associativo, corruzione, millantato credito, evasione fiscale, frode in pubbliche forniture, prosciolto per alcuni capi minori. Rinvio aper l’ex parlamentare Italo, l’ex governatore Stefanoe l’attuale dg dell’AslNa1 Centro Ciro. L'articolo proviene da ...

giornaleradiofm : Appalti: a Napoli rinvio a giudizio per imprenditore Romeo: (ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - L'imprenditore Alfredo Romeo… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti rinviato

Agenzia ANSA

..."promotore e l'organizzatore" di un sistema in grado di condizionarein strutture pubbliche e non, e di controllare la gestione di patrimoni immobiliari di pubbliche amministrazioni....Cosa prevede il decreto Milleproroghe 2021 convertito definitivamente in legge tra sanità,, emergenza Covid e assunzioni. Settori d'intervento del Milleproroghe 2021 Il decreto ...eal ...Per l'accusa, l'ex fascia tricolore e imprenditore edile si sarebbe aggiudicato insieme ad altri costruttori ritenuti collusi ...Per l'accusa, l'ex fascia tricolore e imprenditore edile si sarebbe aggiudicato insieme ad altri costruttori ritenuti collusi ...