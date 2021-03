Uomini e Donne, è scoppiato l’amore tra due ex protagonisti del Trono over: ecco chi (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicole Vinti si era sicuramente fatta notare nel parterre femminile di Uomini e Donne. L’imprenditrice era approdata mesi fa all’interno del dating show di Maria De Filippi ma solo ultimamente aveva fatto parlare di sè. In particolare, la sua conoscenza con Armando Incarnato e con Carlo l’hanno resa protagonista di un triangolo amoroso infuocato. Il cavaliere partenopeo aveva però deciso di troncare la frequentazione con la donna che a suo dire era ambigua e così tra loro si era innescato dell’astio. Inoltre, l’ex cavaliere Alfonso Barone aveva rilasciato per noi alcune dichiarazioni nelle quali aveva accusato Nicole di frequentarsi con lui a dicembre, proprio mentre partecipava già al programma. Quest’accusa choc aveva quindi ulteriormente compromesso l’immagine di Nicole nel programma. Oggi, sappiamo che Nicole ha abbandonato Uomini ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicole Vinti si era sicuramente fatta notare nel parterre femminile di. L’imprenditrice era approdata mesi fa all’interno del dating show di Maria De Filippi ma solo ultimamente aveva fatto parlare di sè. In particolare, la sua conoscenza con Armando Incarnato e con Carlo l’hanno resa protagonista di un triangolo amoroso infuocato. Il cavaliere partenopeo aveva però deciso di troncare la frequentazione con la donna che a suo dire era ambigua e così tra loro si era innescato dell’astio. Inoltre, l’ex cavaliere Alfonso Barone aveva rilasciato per noi alcune dichiarazioni nelle quali aveva accusato Nicole di frequentarsi con lui a dicembre, proprio mentre partecipava già al programma. Quest’accusa choc aveva quindi ulteriormente compromesso l’immagine di Nicole nel programma. Oggi, sappiamo che Nicole ha abbandonato...

