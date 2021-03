Sanremo 2021: Valerio Lundini e la sua «pezza» d’oro (Di giovedì 4 marzo 2021) Quando c’è un vuoto in palinsesto di solito ci mette una pezza. Stavolta, però, Valerio Lundini non è chiamato a rattoppare, ma a salire sul palco e fare il protagonista. Alla terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, calcherà l’Ariston insieme a Fulminacci e a Roy Paci per eseguire una versione molto particolare di Penso positivo di Jovanotti, canzone che sarà declinata in chiave leggero-comica che permetterà a Lundini, che lo stesso Fulminacci ha definito «uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo», di ottenere il passo più vicino alla consacrazione che esista al mondo. Grazie a Una pezza di Lundini, il programma andato in onda su Raidue a notte fonda che ha stregato la nicchia che non lo aveva visto in Battute? e all’Altro Festival, Lundini, 34 anni, romano, attore, regista, battutista e umorista, è entrato nel cuore degli spettatori che hanno visto in lui l’erede naturale di Nino Frassica. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) Quando c’è un vuoto in palinsesto di solito ci mette una pezza. Stavolta, però, Valerio Lundini non è chiamato a rattoppare, ma a salire sul palco e fare il protagonista. Alla terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, calcherà l’Ariston insieme a Fulminacci e a Roy Paci per eseguire una versione molto particolare di Penso positivo di Jovanotti, canzone che sarà declinata in chiave leggero-comica che permetterà a Lundini, che lo stesso Fulminacci ha definito «uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo», di ottenere il passo più vicino alla consacrazione che esista al mondo. Grazie a Una pezza di Lundini, il programma andato in onda su Raidue a notte fonda che ha stregato la nicchia che non lo aveva visto in Battute? e all’Altro Festival, Lundini, 34 anni, romano, attore, regista, battutista e umorista, è entrato nel cuore degli spettatori che hanno visto in lui l’erede naturale di Nino Frassica.

