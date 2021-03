Napoli: Mastella, ‘senza area di centro Pd e M5S non vinceranno mai’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Faccio parte di quella ‘accozzaglia’ che ha partecipato alla clamorosa vittoria della coalizione di De Luca alle regionali, senza l’apporto dei 5 Stelle. Che, peraltro, vorrei ricordare allo sconosciuto improvvido e maleducato parlamentare pentastellato, che la formula senza fantasia di Pd, 5 Stelle e Leu (espressione quest’ultima solo parlamentare) è uscita sconfitta ovunque si sia presentata. La Liguria e l’Umbria lo testimoniano”. Così il leader di Noi Campani, Clemente Mastella, dopo che ieri, a margine del tavolo del centrosinistra sulle comunali a Napoli, Luigi Iovino dei 5 Stelle ha detto che “sarebbe inaccettabile una coalizione accozzaglia come quelle che hanno caratterizzato le ultime regionali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Faccio parte di quella ‘accozzaglia’ che ha partecipato alla clamorosa vittoria della coalizione di De Luca alle regionali, senza l’apporto dei 5 Stelle. Che, peraltro, vorrei ricordare allo sconosciuto improvvido e maleducato parlamentare pentastellato, che la formula senza fantasia di Pd, 5 Stelle e Leu (espressione quest’ultima solo parlamentare) è uscita sconfitta ovunque si sia presentata. La Liguria e l’Umbria lo testimoniano”. Così il leader di Noi Campani, Clemente, dopo che ieri, a margine del tavolo delsinistra sulle comunali a, Luigi Iovino dei 5 Stelle ha detto che “sarebbe inaccettabile una coalizione accozzaglia come quelle che hanno caratterizzato le ultime regionali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

