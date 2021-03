Monza, rissa tra due gruppi di ragazzi armati di mazze e machete: venti coinvolti, tre sono minorenni (Di giovedì 4 marzo 2021) Una rissa tra due gruppi di ragazzini, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata dai carabinieri nella serata di ieri a Desio, in provincia di Monza e Brianza. venti in totale le persone coinvolte, sei delle quali sono state identificate e denunciate, tra cui tre minorenni. A far scattare l’appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio per una ragazza nato tra due giovani appartenenti a gruppi “rivali”. In base ai primi risultati dell’indagine, uno dei due gruppi di giovani è arrivato a Desio da Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per «punire lo sgarro». I carabinieri, avvertiti dai passanti, ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Unatra duedini, alcuni dei qualidie persino di un, è stata bloccata dai carabinieri nella serata di ieri a Desio, in provincia die Brianza.in totale le persone coinvolte, sei delle qualistate identificate e denunciate, tra cui tre. A far scattare l’appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio per una ragazza nato tra due giovani appartenenti a“rivali”. In base ai primi risultati dell’indagine, uno dei duedi giovani è arrivato a Desio da Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per «punire lo sgarro». I carabinieri, avvertiti dai passanti, ...

