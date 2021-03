Mancini ricorda Parma-Inter: «Una partita speciale, merito di Ibra» (Di giovedì 4 marzo 2021) Roberto Mancini è stato Intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia di Parma-Inter, fida che nel 2008 gli consegnò lo Scudetto Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini è stato Intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia di Parma-Inter, sfida che nel 2008 gli consegnò lo Scudetto quando era allenatore dell’Inter. Ecco le sue parole. SCUDETTO – «Una partita speciale, molto difficile. Loro dovevano fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito. Situazioni opposte, che avevano reso tutto più complicato. Ricordo una partita durissima. Al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Robertoè statovistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia di, fida che nel 2008 gli consegnò lo Scudetto Il tecnico della Nazionale Robertoè statovistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia di, sfida che nel 2008 gli consegnò lo Scudetto quando era allenatore dell’. Ecco le sue parole. SCUDETTO – «Una, molto difficile. Loro dovevano fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito. Situazioni opposte, che avevano reso tutto più complicato. Ricordo unadurissima. Al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto ...

