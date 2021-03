' L' anti Covid italiano in 6 mesi'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Simone Pierini Produrre i vacciniin Italia ora è possibile. O meglio probabilmente lo sarà tra quattro - sei. L'obiettivo è quindi riuscirci entro l'autunno e per questo è stata data ...

Ultime Notizie dalla rete : anti Covid

Valeria Arnaldi Immediata moratoria sui brevetti per i vaccinie licenze obbligatorie. Insomma, mettere il vaccino a disposizione di tutti, al di là degli interessi delle aziende farmaceutiche. Sono gli obiettivi dei Comitati europeo e italiano Ice, ...Simone Pierini Produrre i vacciniin Italia ora è possibile. O meglio probabilmente lo sarà tra quattro - sei mesi. L'obiettivo è quindi riuscirci entro l'autunno e per questo è stata data un'accelerata a un processo che se ...Cecina: i carabinieri hanno denunciato una donna di 42 anni, ritirandole la patente. Poi la sanzione amministrativa di 373 euro ...Dal Veneto al Lazio, sulla mappa dei siti che potrebbero ospitare la produzione di vaccini in Italia si potrebbe già tracciare qualche indicazione a matita. Sui nomi il ministero dello sviluppo ...