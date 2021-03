Land Rover Defender V8, prestazioni mostruose. Prezzi e caratteristiche (Di giovedì 4 marzo 2021) La Land Rover Defender V8 completa la gamma della fuoristrada britannica nella parte più alta e alza l'asticella delle prestazioni come non mai. Sotto il cofano anteriore, infatti, c'è il 5 litri 8 cilindri sovralimentato che eroga ben 525 CV e 625 Nm di coppia e ha una sonorità inconfondibile che tutti gli appassionati amano. Grazie alla taratura esclusiva delle sospensioni, delle barre antirollio e della trasmissione, che includono molle speciali e particolari regolazioni degli ammortizzatori, oltre al nuovo differenziale posteriore a controllo elettronico, la Land Rover Defender V8 è più agile, la guida più coinvolgente e il controllo della scocca di livello superiore. In questa configurazione, la Defender V8 90 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) LaV8 completa la gamma della fuoristrada britannica nella parte più alta e alza l'asticella dellecome non mai. Sotto il cofano anteriore, infatti, c'è il 5 litri 8 cilindri sovralimentato che eroga ben 525 CV e 625 Nm di coppia e ha una sonorità inconfondibile che tutti gli appassionati amano. Grazie alla taratura esclusiva delle sospensioni, delle barre antirollio e della trasmissione, che includono molle speciali e particolari regolazioni degli ammortizzatori, oltre al nuovo differenziale posteriore a controllo elettronico, laV8 è più agile, la guida più coinvolgente e il controllo della scocca di livello superiore. In questa configurazione, laV8 90 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 ...

