Il diritto alla felicità Lectio Magistralis di Letta e Cucinelli sul futuro dell’etica

(Di giovedì 4 marzo 2021) Un nuovo comma da inserire nella Costituzione, il, e un dialogo straordinario a due voci sul. Sono questi gli spunti e le proposte che saranno al centro dellasul, organizzata dFondazione Guido Carli, venerdì 5 marzo alle ore 17.00 che sarà possibile seguire in diretta streaming su Corriere.it, Tgcom24.it, fLIVE@fondazioneguidocarli e Luiss Social Tv. In continuità con la lezione del grande economista e uomo delle istituzioni Guido Carli – Governatore della Banca d’Italia, Ministro del Tesoro, Presidente della Confindustria e padre fondatore dell’Europa a cui è intitolata l’Università Luiss – la Fondazione, che prende il suo nome, ...

ilriformista : Che tristezza vedere il Manifesto andare sotto braccio al Fatto quotidiano e alla magistratura militante nella dife… - Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - federiconovella : @Cartabellotta Veramente, che il diritto alla salute sia superiore a tutti gli altri non sta scritto da nessuna parte. - franco04329368 : RT @Barbaramenteme: Oggi visita di controllo, fortunatamente sono peggiorata, e se tutto va bene forse mi operano tra un mese, ma giusto pe… - liliumasfodel : RT @Golden_Mamba: @Gitro77 @paolomossetti @italiasovrana @wireditalia Diritto di che? Sono stati tutti soppressi, non sospesi, a Vantaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : diritto alla

La Stampa

radice del problema vi è principalmente la delimitazione delle acque territoriali e delle zone economiche esclusive (ZEE) di entrambi gli stati. Nelinternazionale e più specificamente ...Ma rispettoscorsa settimana il Carroccio perde l'1,2 per cento dei consensi, anche a causa ... coloro che hannoal voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al ...Quelle continue assenze per malattia gli costarono il posto. Il licenziamento risale a 13 anni fa, ma ieri, dopo 9 anni di processo, è stato dichiarato illegittimo. La vicenda riguarda ...Sono indeducibili i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto stabilito dall’assemblea e anche se esposti in ...