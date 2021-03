House of Gucci: Adam Driver è arrivato sul set (FOTO) (Di giovedì 4 marzo 2021) Adam Driver è a Roma, impegnato nelle prove delle scene motoristiche di House of Gucci, la seconda star del cast avvistata in città dopo Lady Gaga. Adam Driver ha fatto la sua comparsa sul set romano di House of Gucci dove è impegnato a provare scene che lo vedono in moto, vespa e a bordo di una decappottabile, come mostrano le FOTO dal set diffuse dal Daily Mail. In House of Gucci, diretto da Ridley Scott, Adam Driver avrà il ruolo di Maurizio Gucci, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della sua società nel 1995. Lady Gaga, anche lei avvistata più volte a Roma, sarà Patrizia Reggia, moglie dell'imprenditore accusata di essere la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021)è a Roma, impegnato nelle prove delle scene motoristiche diof, la seconda star del cast avvistata in città dopo Lady Gaga.ha fatto la sua comparsa sul set romano diofdove è impegnato a provare scene che lo vedono in moto, vespa e a bordo di una decappottabile, come mostrano ledal set diffuse dal Daily Mail. Inof, diretto da Ridley Scott,avrà il ruolo di Maurizio, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della sua società nel 1995. Lady Gaga, anche lei avvistata più volte a Roma, sarà Patrizia Reggia, moglie dell'imprenditore accusata di essere la ...

