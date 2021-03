Genoa, Rovella: «Esordio a San Siro indimenticabile, ero a casa mia» (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicolò Rovella parla del suo Esordio a San Siro contro l’Inter e racconta anche la scelta del numero di maglia: le sue dichiarazioni Nicolò Rovella, ospite de “La Giovane Italia” di Sky Sport, ha parlato del suo Esordio. Esordio – «Esordire a San Siro è sicuramente indimenticabile, qualcosa di speciale. Ho esordito praticamente a casa, sicuramente giocare contro l’Inter piena di campioni è stato un onore e un bel traguardo». NUMERO 65 – «E’ l’anno di nascita di mio padre e poi l’ho scelto alle prime volte in prima squadra. L’ho scelto in suo onore perché anche lui giocava a calcio e mi ha sempre seguito da bambino». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicolòparla del suoa Sancontro l’Inter e racconta anche la scelta del numero di maglia: le sue dichiarazioni Nicolò, ospite de “La Giovane Italia” di Sky Sport, ha parlato del suo– «Esordire a Sanè sicuramente, qualcosa di speciale. Ho esordito praticamente a, sicuramente giocare contro l’Inter piena di campioni è stato un onore e un bel traguardo». NUMERO 65 – «E’ l’anno di nascita di mio padre e poi l’ho scelto alle prime volte in prima squadra. L’ho scelto in suo onore perché anche lui giocava a calcio e mi ha sempre seguito da bambino». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

buoncalcio : Genoa in campo dopo il derby. Differenziato per Rovella - junews24com : Rovella si racconta: «Vi svelo perché ho scelto il numero 65» - - ilRomanistaweb : ?? #Genoa, primo allenamento in vista della #Roma: individuale per #Rovella I rossoblu sono scesi in campo agli ord… - forzaroma : #Genoa in campo in vista della Roma: solo differenziato per #Rovella #ASRoma - PagineRomaniste : Allenamento #Genoa, ripresa divisa in gruppi. Personalizzato per #Rovella #ASRoma -