Genoa, Criscito racconta: «Euro 2012 un’ingiustizia. Chiellini deve ringraziarmi» (Di giovedì 4 marzo 2021) Domenico Criscito, difensore del Genoa, racconta alcuni aneddoti della sua carriera e descrive Nicolò Rovella: le sue dichiarazioni Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha parlato nel corso di “La Giovane Italia” su Sky Sport insieme a Nicolò Rovella. Criscito SU ROVELLA – «Nonostante la giovane età sembra un adulto in campo. Sembra che abbia la mia età. Lui è un ragazzo intelligente, vede gioco e sa mettersi bene per ricevere palla». PARAGONI ROVELLA – «Io ho giocato con Jorginho in Nazionale e Rovella gli somiglia molto, anche fisicamente, può lavorare un po’ di più sul fisico. Ma lui sta lavorando. Corre troppo, forse fin troppo. Nicolò è un bravo ragazzo, con valori, è però innamorato della palla ma chi ha qualità è così». ESORDIO Criscito – «Io ho esordito in A ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Domenico, difensore delalcuni aneddoti della sua carriera e descrive Nicolò Rovella: le sue dichiarazioni Domenico, difensore del, ha parlato nel corso di “La Giovane Italia” su Sky Sport insieme a Nicolò Rovella.SU ROVELLA – «Nonostante la giovane età sembra un adulto in campo. Sembra che abbia la mia età. Lui è un ragazzo intelligente, vede gioco e sa mettersi bene per ricevere palla». PARAGONI ROVELLA – «Io ho giocato con Jorginho in Nazionale e Rovella gli somiglia molto, anche fisicamente, può lavorare un po’ di più sul fisico. Ma lui sta lavorando. Corre troppo, forse fin troppo. Nicolò è un bravo ragazzo, con valori, è però innamorato della palla ma chi ha qualità è così». ESORDIO– «Io ho esordito in A ...

buoncalcio : Genoa, capitan Criscito ricorda Astori: “Ci manchi!” - sportli26181512 : Genoa, Criscito fa 200: 'Peccato non festeggiare con una vittoria meritata': Un lungo romanzo con pagine tinte quas… - buoncalcio : Genoa, Criscito: “Abbiamo pagato l’unica disattenzione. Meritavamo di più” - alegenoatw : RT @MassyGrifo: Genoa-Sampdoria 0-0 primo tempo diciamo nel quale non abbiamo permesso ai periferici diuscire fuori dalla loro metà campo.… - grifo1976 : Pallino del gioco ma creiamo poco e non tiriamo quasi mai. Peggiore criscito. #Genoa -