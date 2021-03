Festival di Sanremo 2021: ecco cosa ha fatto Morgan mentre Bugo si esibiva sul palco (Di giovedì 4 marzo 2021) Se da un parte, ieri sera, tutta l’attenzione era puntata sul brano portato da Bugo dopo la squalifica dello scorso anno, dall’altra qualcuno teneva d’occhio il profilo Instagram di Morgan. E per una buona ragione. Quasi tutti, infatti, sospettavano che Morgan non avrebbe taciuto. Infatti il cantante avrebbe fatto un vero e proprio dissing contro Bugo mentre quest’ultimo si esibiva sul palco dell’Ariston. Prima ha reso noto su Instagram il brano che aveva proposto ad Amadeus per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e che, però, il direttore artistico ha scartato. Poi ha chiesto agli utenti se volessero la versione integrale de Le Brutte Intenzioni, la canzone che ha decretato la ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 marzo 2021) Se da un parte, ieri sera, tutta l’attenzione era puntata sul brano portato dadopo la squalifica dello scorso anno, dall’altra qualcuno teneva d’occhio il profilo Instagram di. E per una buona ragione. Quasi tutti, infatti, sospettavano chenon avrebbe taciuto. Infatti il cantante avrebbeun vero e proprio dissing controquest’ultimo sisuldell’Ariston. Prima ha reso noto su Instagram il brano che aveva proposto ad Amadeus per la sua partecipazione aldie che, però, il direttore artistico ha scartato. Poi ha chiesto agli utenti se volessero la versione integrale de Le Brutte Intenzioni, la canzone che ha decretato la ...

