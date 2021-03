Festival di Sanremo 2021, Antonella Ferrari l'attrice con la sclerosi multipla racconta la sua storia sul palco dell'Ariston (Di venerdì 5 marzo 2021) Antonella Ferrari a Sanremo: l'attrice con la sclerosi multipla racconta la sua storia sul palco dell'Ariston . L'attrice e scrittrice che ha fortemente voluto essere al Festival entra in scena e ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021): l'con lala suasul. L'e scrittrice che ha fortemente voluto essere alentra in scena e ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - RadioItalia : Super ospiti di questa sera @ilvolo ! Un momento molto toccante, in ricordo del M° Morricone. Segui con noi il F… - Corriere : Noi cinquantenni, in questo Sanremo solo per giovani, non ci ritroviamo per niente - Emyli009 : RT @fra_arienzo: Ce l’ho messo io #Sanremo2021 #festival #Sanremo - angelgiuli91 : RT @RaiRadio2: «Per la nostra cover abbiamo preso ispirazione dal Capodanno russo.» @Fedez e @francescacheeks nel backstage di #RaiRadio2… -