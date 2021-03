“È un attore e sta fingendo”. Polemica sul nuovo tronista di Uomini e Donne (Di giovedì 4 marzo 2021) A Uomini e Donne è tempo di nuovi tronisti. Davide Donadei e Sophie Codegoni, protagonisti dello scorso autunno, hanno finalmente scelto, rispettivamente Chiara Rabbi e Matteo Ranieri, ricevendo da entrambi un sì. E, mentre loro si godono il loro fresco fidanzamento, nello studio del dating show di Maria De Filippi sono arrivati tre nuovi ragazzi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 marzo 2021) Aè tempo di nuovi tronisti. Davide Donadei e Sophie Codegoni, protagonisti dello scorso autunno, hanno finalmente scelto, rispettivamente Chiara Rabbi e Matteo Ranieri, ricevendo da entrambi un sì. E, mentre loro si godono il loro fresco fidanzamento, nello studio del dating show di Maria De Filippi sono arrivati tre nuovi ragazzi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

dongpyosuwu : Mi sta salendo lo schifo. Ma come ha fatto quell'uomo a diventare un attore? Sarebbe dovuto essere un carcerato - Raffipaffy : @TAEMlNO Io sono scioccata e schifata Da quando vidi il primo drama con lui mi èpiaciuto come attore anche se poi n… - sunloverhaz : secondo me sta cercando di far morire la sua carriera di cantante per dedicarsi solo a quella di attore perché altr… - beba87644261 : @TafuniMina Mina ma cosa ti aspetti? Loro lo osannano per la sua bravura daiiii!!! Mica per il suo aspetto pompato!… - lilitwelve : Attore che mi sta stra super simpatico -