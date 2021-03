Dalle auto alle carte Imbarazzi a Berlino (Di giovedì 4 marzo 2021) 1 Dieselgate Nel 2015 si scoprì che il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen aveva usato dei software per truccare le emissioni di milioni di auto diesel. Il 7 gennaio 2017 veniva arrestato in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) 1 Dieselgate Nel 2015 si scoprì che il gruppomobilistico tedesco Volkswagen aveva usato dei software per truccare le emissioni di milioni didiesel. Il 7 gennaio 2017 veniva arrestato in ...

Dalle auto alle carte Imbarazzi a Berlino

1 Dieselgate Nel 2015 si scoprì che il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen aveva usato dei software per truccare le emissioni di milioni di auto diesel. Il 7 gennaio 2017 veniva arrestato in Florida Oliver Schmidt, dirigente del gruppo negli Stati Uniti. 2 Deutsche Bank Nel 2019 la Deutsche Bank chiudeva il terzo trimestre con un rosso di ...

Piazza Zanzi: dopo lo stop alle auto è tempo di piantare nuovi alberi ALESSANDRIA - Un post su ' Sei del Cristo se ' torna a far parlare di piazza Zanzi ad Alessandria . Liberata dalle auto per rendere più sicuri l'accesso e l'uscita dei ragazzi dalla scuola ora, propone Claudio Pasero della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è tempo di renderla ' uno spazio civico di ...

Dopo un calvario lungo 12 anni riapre la strada per Lovere Dopo un calvario lungo 12 anni, potrà finalmente riaprire alle auto via Macallè, la strada che collega Costa Volpino a Lovere chiusa dal 13 dicembre 2008, quando una frana sventrò due appartamenti ren ...

2 Deutsche Bank Nel 2019 la Deutsche Bank chiudeva il terzo trimestre con un rosso di ...